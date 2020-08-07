В Крыму выявили 24 мошеннических сайта нефункционирующих санаториев и отелей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Крыма выявили с начала года 24 сайта нефункционирующих санаториев и отелей, где мошенники предлагали разместиться гостям курортов. Два из них еще находятся в стадии блокировки, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минтуризма республики.

"С начала года Министерством курортов и туризма Республики Крым установлено создание мошенниками 24 сайтов на 13 объектов размещения. Из которых два сайта еще находятся в стадии блокировки. В 2020 году в Минкурортов поступили 103 жалобы от туристов, пострадавших вследствие действий мошенников. Все поступившие обращения жителей и гостей Крыма отрабатываются в оперативном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мошенники создали страницы санаториев "Золотой пляж" (Ялта), "Черноморский" (Ялта), "Черноморский" (Евпатория), "Фемида" (Евпатория), "Санаторий "Слава" (Алушта), "Жемчужина" (Ялта), пансионатов "Энергетик" (Симферопольский район), "Полет" (Алушта), "Кристалл" (Алушта), "Лазурный" (Алушта), "Рыбачье" (Алушта), "Массандра" (Ялта) и базы отдыха "Волна" (Раздольненский район).

"Во многих случаях мы помогаем гостям полуострова поселиться в другом отеле, собственники которых зачастую идут нам навстречу и размещают этих туристов на льготных условиях", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Информация о нарушениях направляется в управление "Кибербезопасности" и полицию региона для возбуждения уголовных дел, блокировки сайтов и пресечения деятельности мошенников. При этом подобные случаи происходят не только в Крыму, но и в других курортных регионах, отмечается в сообщении. "Во всех регионах без исключения туристам нужно осторожно подходить к выбору объекта размещения, особенно в интернете. Как правило, мошенники создают сайт на прекративший работу отель или санаторий и предлагают большие скидки в обмен на полную предоплату", - цитирует пресс-служба Волченко.