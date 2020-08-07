Вирусолог рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса противопоказана при плохом самочувствии или наличии аллергических реакций. Об этом заявил в пятницу профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Человек в момент вакцинации должен хорошо себя чувствовать, у него не должно быть температуры. Если [он] страдает аллергическими реакциями, знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться. Противопоказаний нет и для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют", - сказал он.