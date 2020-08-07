В Смоленской области начался третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии

ТАСС, 7 августа. Губернатор Смоленской области Алексей Островский в пятницу внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, сняв с 7 августа ограничения на работу учебных заведений, кинотеатров, общепита, магазинов, санаториев. Регион перешел на третий этап снятия ограничений, сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.

"В Смоленской области начинает действовать третий этап снятия ограничений, введенных в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Разрешается проведение физкультурных и спортивных мероприятий без участия зрителей, работа аттракционов, кинотеатров, бассейнов, саун, деятельность организаций общественного питания, бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, за исключением детского летнего оздоровительного отдыха, работа объектов розничной торговли без ограничений", - говорится в сообщении на сайте областной администрации.

По данным пресс-службы, с 7 августа также разрешено проводить культурные мероприятий с участием не более 250 человек, отменена изоляция жителей, постоянно находящихся на территории области, сняты ограничения на посещение детьми и родителями учреждений образования. Все остальные ограничительные мероприятия сохраняются до 24 августа, в том числе рекомендации по соблюдению социальной дистанции, использованию масок в общественных местах, дезинфекции помещений.

Регион с 6 июля перешел на второй этап снятия ограничений, введенных с 18 марта из-за пандемии коронавируса. Были разрешены занятия спортом на открытом воздухе, открылись парикмахерские и салоны красоты, некоторые из объектов розничной торговли непродовольственными товарами. Организациям общепита разрешили обслуживать посетителей на открытых площадках. С 31 июля отменили обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет.

По данным оперативного штаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 5 786 случаев коронавируса, 4 486 человек выздоровели, 106 пациентов умерли.