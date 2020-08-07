Антитела к коронавирусу выявили у 16% протестированных жителей Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 7 августа. /ТАСС/. Антитела к коронавирусу выявили у 16% протестированных на их наличие жителей Архангельской области, сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения региона Антон Карпунов.

"Положительных [результатов], там, где выявлен иммуноглобулин G, то есть там, где можно сказать, что действительно сформирован иммунитет, это 16%", - сказал Карпунов.

Всего в регионе выполнено более 12 тыс. исследований на антитела. Анализ делают определенным группам населения: в основном это медицинские работники и пациенты, которые направляются на плановую госпитализацию.

По состоянию на 7 августа в регионе выявлены 9 235 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости составил 838,9 на 100 тыс. населения. В течение последних четырех недель фиксируется постепенное снижение заболеваемости.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 19,1 млн человек, примерно 715 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 877 135 случаев заражения, выздоровели 683 592 человека, умерли 14 725. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.