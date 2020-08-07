Заместителя губернатора Ярославской области госпитализировали с коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина госпитализировали, он заразился коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Заместитель губернатора Андрей Юрьевич Шабалин сегодня госпитализирован в больницу. Сегодня пришел положительный результат теста на коронавирус. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Ранее Шабалин находился в отпуске, в понедельник он должен был выйти на работу. Коронавирус был выявлен у одного из членов его семьи, узнав об этом, Шабалин сразу ушел на самоизоляцию. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, Шабалин не контактировал с губернатором Дмитрием Мироновым после возвращения из отпуска.

"Правительство работает в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе.

В Ярославской области с начала пандемии коронавирус выявлен у 6 309 человек. Общее количество выздоровевших - 5 677. Умерли 31 человек. За прошедшие сутки в области выявлено 41 случай заражения коронавирусной инфекцией.