{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Заместителя губернатора Ярославской области госпитализировали с коронавирусом

Медики оценивают его состояние как удовлетворительное

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина госпитализировали, он заразился коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Заместитель губернатора Андрей Юрьевич Шабалин сегодня госпитализирован в больницу. Сегодня пришел положительный результат теста на коронавирус. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Ранее Шабалин находился в отпуске, в понедельник он должен был выйти на работу. Коронавирус был выявлен у одного из членов его семьи, узнав об этом, Шабалин сразу ушел на самоизоляцию. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, Шабалин не контактировал с губернатором Дмитрием Мироновым после возвращения из отпуска.

"Правительство работает в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе.

В Ярославской области с начала пандемии коронавирус выявлен у 6 309 человек. Общее количество выздоровевших - 5 677. Умерли 31 человек. За прошедшие сутки в области выявлено 41 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская областьПандемия COVID-19
Власти Кубани ожидают федеральной поддержки в решении проблемы дефицита воды на курортах
Самая сложная ситуация с водоснабжением в регионе в Геленджике и Новороссийске. Решить ее может строительство нового водозабора на реке Пшада и введение третьей нитки Троицкого группового водопровода
Читать полностью