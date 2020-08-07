Вольер с медведями в Сочи, где погиб ребенок, построили без разрешительных документов

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Вольер с медведями на территории одной из баз отдыха в Сочи, где погиб ребенок, был возведен без разрешительных документов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

"Установлено, что житель города Сочи разместил в поселке Дагомыс двух диких медведей в самостоятельно возведенном вольере без каких-либо разрешительных документов", - говорится в сообщении.

Вечером 4 августа мальчик находился на улице Армавирской поселка Дагомыс, этот земельный участок арендован одной из коммерческих организаций. Руководство фирмы на нем установило вольер, в котором содержались два диких медведя. 11-летний ребенок через незапертую металлическую калитку подошел к вольеру, животные напали на него, причинив множественные травмы. Прибывшие на место врачи констатировали смерть ребенка.

Правоохранители организовали проверку, направленную на установление обстоятельств произошедшего, в том числе правомерности содержания диких животных руководством коммерческой организации, а также соблюдения условий безопасности их содержания. В пресс-службе следственного управления уточнили ТАСС, что погибший ребенок не был из числа туристов. Позднее источник в экстренных службах сообщал, что медведей после происшествия застрелили.