Более 19 млн заразившихся в мире. Главное о коронавирусе за 7 августа

Россия
- Всего зафиксировано 877 135 случаев заражения, из них новых — 5241. За сутки умерли 119 человек, за весь период — 14 725.
- Минздрав опроверг информацию о начавшейся вакцинации медиков и чиновников.
- В Минздраве сообщили, что первыми от коронавируса будут прививаться медики и пожилые люди, массовую вакцинацию планируют начать с октября.
- Власти Свердловской области разрешат ученикам и учителям не носить маски внутри школы.
Москва
- Всего зафиксировано 246 154 случая заражения, из них новых — 686.
- В столице закрыли десять ресторанов и кафе за нарушение мер по борьбе с коронавирусом.
Мир
- Всего зафиксировано более 19 млн случаев заражения, умерли более 714 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Facebook продлил удаленный режим работы сотрудников до июня 2021 года.
- Число заразившихся в Африке превысило 1 млн.