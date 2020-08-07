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Пандемия COVID-19

Более 19 млн заразившихся в мире. Главное о коронавирусе за 7 августа

© AP Photo/Anupam Nath
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 877 135 случаев заражения, из них новых — 5241. За сутки умерли 119 человек, за весь период — 14 725.
  • Минздрав опроверг информацию о начавшейся вакцинации медиков и чиновников. 
  • В Минздраве сообщили, что первыми от коронавируса будут прививаться медики и пожилые люди, массовую вакцинацию планируют начать с октября.
  • Власти Свердловской области разрешат ученикам и учителям не носить маски внутри школы.

Москва

  • Всего зафиксировано 246 154 случая заражения, из них новых — 686.  
  • В столице закрыли десять ресторанов и кафе за нарушение мер по борьбе с коронавирусом.

Мир

  • Всего зафиксировано более 19 млн случаев заражения, умерли более 714 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Facebook продлил удаленный режим работы сотрудников до июня 2021 года.
  • Число заразившихся в Африке превысило 1 млн.
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