Более 19 млн заразившихся в мире. Главное о коронавирусе за 7 августа

Дело об убийстве ребенка в Саратове

Семья убитой 9-летней девочки в Саратове не будет подавать гражданский иск

Тело девочки нашли 11 октября прошлого года. Обвиняемый в убийстве ребенка Михаил Туватин после задержания признал свою вину

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