В ГД считают, что меры поддержки демографии в регионах можно профинансировать из бюджета

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Эффективные меры поддержки демографии, применяемые в регионах, могли бы получить финансирование из федерального бюджета, это стоит обсудить. Об этом заявил в пятницу первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в ходе прошедшего под его председательством заседания рабочей группы по изучению неблагоприятной демографической ситуации в отдельных субъектах РФ и выработке мер по ее улучшению.

"Нужна определенная унификация и рекомендации регионам по тем мерам поддержки, которые наиболее эффективно работают. Это первое. Второе: нам надо все-таки подумать может быть о дополнительной поддержке с федерального уровня наиболее эффективных региональных мер", - сказал Жуков. Среди таких мер он выделил оказание финансовой поддержки семьям при рождении детей и развитие первичного звена здравоохранения.

Парламентарий заметил, что "сейчас идет бюджетный процесс на следующий год и последующие". "Я думаю, что здесь мы могли бы посмотреть на то, какие дополнительные меры мы могли бы поддержать в федеральном бюджете", - добавил он.

Открывая заседание, Жуков указал на то, что общая проблема в России заключается в снижении количества женщин репродуктивного возраста". В ряде регионов она усугубляется миграционным оттоком населения. "Прежде всего, молодежь уезжает с сельских территорий, где недостаточно развита инфраструктура и нет рабочих мест", - добавил он.

Первый вице-спикер обратил внимание на то, что правительство и депутаты уже приняли меры по поддержке таких регионов при корректировке федерального бюджета на текущий год. "Буквально вчера правительство России выделило дополнительно 11,8 млрд рублей для предоставления акционерному обществу "ДОМ.РФ" для погашения ипотеки многодетными семьями", - подчеркнул Жуков.

В заседании группы также приняли участие губернатор Омской области Александр Бурков и замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.