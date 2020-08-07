Псковские волонтеры оцифровали 200 памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной

ПСКОВ, 7 августа. /ТАСС/. Общественники в рамках федерально проекта "Я.Помню" завершили оцифровку более 200 памятных мест в Псковской области, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба псковского регионального отделения партии "Единая Россия".

"Силами активистов партии оцифровано более 200 памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. В их числе не только памятники, но и музеи, краеведческие и школьные, где размещены экспозиции, посвященные войне. В областном центре оцифровку прошел государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, где размещена экспозиция "Псковский край в годы Великой Отечественной войны", - отмечается в сообщении.

Работа ведется в регионе в рамках всероссийского проекта "Я.Помню", в ходе которого создается интерактивная карта мест, связанных с Великой Отечественной войной. Hа карту нанесут монументы, обелиски, братские могилы. Создание таких электронных баз данных пo всей стране инициировали в рамках реализации федерального партийного проекта "Историческая память".

"В Пскове мы уже практически завершили работу по оцифровке памятников, связанных с Великой Отечественной войной. При проведении этой работы на некоторых мемориалах мы приводили в порядок прилегающую территорию, убирали скошенную траву, мусор. Baжнo, чтобы памятные места не забылись, их можно было найти, контролировать их состояние. Чтобы каждый желающий смог найти объект и узнать o нем всю подробную информацию дистанционно", - цитирует пресс-служба исполнительного секретаря городского отделения партии Дмитрия Яковлева.

В год празднования 75-летия Победы организационный комитет "Наша Победа" совместно с Министерством обороны РФ, движением "Волонтеры Победы", Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом начали создавать единую интерактивную карту всех воинских захоронений, военно-мемориальных и памятных объектов на территории страны. Проект, получивший название "Я.Помню", позволит сформировать объективную картину состояния военных мемориальных объектов в России. В нем будет собрана информация о более чем 125 тыс. мемориалов.

Псков был занят нацистами 9 июля 1941 года, освободить его удалось только 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. В 1945 году Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. На территории Псковской области в период оккупации действовало несколько концентрационных лагерей.