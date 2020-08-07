Дегтярев предложил вернуть перелеты бизнес-классом для чиновников в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил вернуть перелеты бизнес-классом для членов регионального правительства, которые были отменены при прежнем руководстве. Это следует из опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края проекта постановления губернатора.

"Расходы по проезду на территории Российской Федерации к месту командирования и обратно к постоянному месту их деятельности возмещаются членам правительства Хабаровского края по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, но не выше стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса", - говорится в тексте.

Согласно документу, чиновникам предлагается также возмещать стоимость проезда морским и речным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров, железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса.

"Оплата указанных услуг осуществляется по представлении документов, подтверждающих эти расходы, за счет средств краевого бюджета", - говорится в документе.

Вопрос к жителям края

Ранее в пятницу Дегтярев сообщил в Instagram, что региональные чиновники мало летают в Москву, что сказывается на возможностях участия края в государственных программах. "В этой связи вопрос эффективности не праздный. Хочу вас спросить, уважаемые жители края, сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или зампред, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом?" - спросил Дегтярев, призвав людей оставлять комментарии под его постом.

Бывший глава региона Сергей Фургал сокращал траты на содержание правительства, в том числе сообщалось о запрете чиновникам летать бизнес-классом.

Президент РФ 20 июля подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.