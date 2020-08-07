В Крыму составили 25 протоколов за санитарное состояние пляжей в июле

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Крыма составили 25 административных протоколов после выявления неудовлетворительного санитарного состояния пляжей, превышения занятой шезлонгами площади и пунктов проката без документов в июле, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минтуризма республики.

К началу курортного сезона в Крыму в этом году подготовили более 400 пляжей. При этом в условиях пандемии принципы социального дистанцирования сохранятся и на пляжах, как это предусмотрено во всех общественных местах

"В июле Минкурортов Республики Крым провели 28 рейдов по пляжам, по итогам которых было составлено 25 административных протоколов. Это неудовлетворительное санитарное состояние на пляжах, наличие на территории пункта проката маломерных судов, ведение хозяйственной деятельности (прокат шезлонгов, размещение оборудования для дискотеки) на земельном участке без оформления необходимых разрешительных документов, недостаточное количество информационных стендов установленного образца, отсутствие благоустройства и превышение площади, занятой платными шезлонгами", - говорится в сообщении.

Представителям администрации необходимо до 15 августа проконтролировать работу пляжей, операторы которых получили замечания, и предоставить информацию о проделанной работе в Минтуризма Крыма. "Заместители глав администраций и руководители отделов курортов и туризма в каждой администрации несут персональную ответственность за состояние пляжей. С теми пользователями, которые регулярно нарушают правила благоустройства на своих территориях договора должны быть расторгнуты", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.