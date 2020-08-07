Власти Архангельской области назвали условие перехода к третьему этапу снятия ограничений

АРХАНГЕЛЬСК, 7 августа. /ТАСС/. Третий этап снятия ограничений в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в Архангельской области начнется при уровне заболеваемости не выше 25-35 новых случаев в сутки, сообщил в пятницу журналистам руководитель регионального оперштаба Артем Вахрушев.

"Чтобы перейти на третий этап [снятия ограничений], нам нужно выйти примерно на 30-35 случаев в день, лучше 25. Как только вы увидите такую устойчивую тенденцию - 25-35 случаев в течение недели-двух - тогда оперативный штаб начнет говорить с Роспотребнадзором о переходе на третий этап и о снятии режима повышенной готовности", - сказал Вахрушев.

Сейчас в регионе регистрируется 60-70 новых случаев в сутки, большинство из них в Архангельске.

С 8 августа могут начать работу организации общественного питания, фитнес-центры и спортивные клубы на всей территории области, за исключением Архангельска. С 10 августа отменяется режим изоляции для граждан старше 65 лет и лиц с определенными заболеваниями. Возобновляется плановая иммунизация взрослого населения, детская иммунизация в регионе уже возобновлена.

При этом сохраняется запрет на проведение массовых торжеств, банкетов, дискотек, работу танцплощадок и кальянных. До 1 сентября в регионе продлевается запрет на работу кинотеатров. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Обязательный масочный режим действует в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Соловках.

По состоянию на 7 августа в регионе выявлены 9 235 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости составил 838,9 на 100 тысяч населения. В течение последних четырех недель фиксируется постепенное снижение заболеваемости.