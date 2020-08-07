Главгосэкспертиза одобрила строительство горнолыжной трассы, которая соединит курорты Сочи

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства горнолыжной трассы, которая объединит курорт "Роза Хутор" и Горно-туристический центр "Газпром", расположенные в Красной Поляне в Сочи. После окончания строительства подъемниками курортов можно будет воспользоваться по единому ски-пассу, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства в пятницу.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство горнолыжной трассы, которая объединит два курорта, расположенных в границах Сочинского национального парка. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Договор о введении единого ски-пасса был подписан руководителями "Газпрома" и "Розы Хутор" в 2018 году. Единую зону катания планируется создать за счет строительства дополнительных трасс и канатных дорог, которые соединят трассы всех курортов на хребте Аибга. Маршрут, который до места соединения сможет быть самостоятельной горнолыжной трассой среднего уровня сложности, предназначен для массового катания на горных лыжах и сноубордах. Воспользоваться трассой смогут как профессионалы, так и любители, говорится в сообщении.

Уточняется, что единовременно пропускная способность трассы составит 51 человек. Добраться до нее можно будет по уже действующим канатным дорогам и горнолыжным трассам.