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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Африке превысило 1 млн

Количество летальных исходов возросло до 22 087

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в странах Африки достигло 1 008 377, увеличившись за последние сутки на 15 900. Об этом сообщило в пятницу региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По информации ВОЗ, число летальных исходов за последние 24 часа возросло на 488 до 22 087. Количество выздоровевших на континенте составило 690 тысяч.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР - 538 184 и 9 604 соответственно. В Египте зафиксировали 4 951 летальных исходов при 95 006 заразившихся. В Алжире зарегистрирована смерть 1 273 человек.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Нигерия (45 244 и 930) и Гана (39 642 и 199).

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ЮАРНигерияЕгипетПандемия COVID-19
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