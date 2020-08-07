Президент Литвы самоизолируется из-за возможного заражения коронавирусом его подчиненного

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа и сотрудники администрации главы государства вынуждены будут уйти на самоизоляцию из-за угрозы заражения коронавирусом одного из ее работников. Об этом в эфире национального радио LRT в пятницу сообщил представитель президента по печати Ридас Ясюлёнис.

"После того, как выяснилось, что у одного из сотрудников президентской службы были контакты с человеком, который предположительно инфицирован коронавирусом, принято решение отправить персонал в самоизоляцию. Это относится и к президенту", - сказал он.

Обычно самоизоляция длится 14 дней. Однако срок этого режима для президентского персонала Ясюлёнис не уточнил. "В самоизоляции придется находиться до получения результатов теста на коронавирус", - утверждал он.

Первое заражение коронавирусной инфекцией было зафиксировано в Литве 28 февраля. С начала вспышки заболевания в стране умер 81 человек, выздоровели 1 658 заразившихся. Всего в республике сейчас насчитывается 2 194 инфицированных.