СК в Саратове проверит качество строительства дома для детей-сирот с шатающимися стенами

САРАТОВ, 29 июля. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку в связи с опубликованными в СМИ сообщениями о некачественно строящемся жилье для детей-сирот в Саратовской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

По сообщению ведомства, на одном из телеканалов вышел сюжет о проблемах в сфере предоставления жилья детям-сиротам в регионе. В связи с этим следственный отдел по Заводскому району города Саратов СУ СК РФ организовал доследственную проверку. В частности, следователи разберутся в ситуации с видео с проблемным домом, которое изначально было опубликовано на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области.

В видеоролике говорится о строящемся жилом доме на 2-м Азовском проезде в Заводском районе Саратова. Он предназначен для заселения детей-сирот, однако в здании выявили такие недостатки, как шатающиеся межкомнатные стены и отверстия между оконными рамами и плитами.

Помимо этого, следователи региона проведут проверку, в целом связанную с проблемой обеспечения жильем детей-сирот. По информации местных СМИ, в очереди на получение жилья состоит более 6 тыс. человек, из которых 2 тыс. человек имеют на руках судебные решения. При этом фактически жилье получили около 10 человек, несмотря на выделение значительных сумм бюджетных средств на реализацию программы.

В связи с этим следователи изучат необходимую документацию и опросят ответственных должностных лиц в органах власти и строительных организациях.