Белоярская АЭС опровергла информацию о радиационном загрязнении реки Ольховки

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Белоярская атомная электростанции (АЭС) не подтверждает информацию о радиационном загрязнении в районе реки Ольховки (Свердловская область). Рекультивация земель, где произошло накопление радиоактивных веществ в донных отложениях болота, входящего в болотно-речную систему, не требуется, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе предприятия.

"Надфоновые уровни, наблюдаемые на территории реки Ольховки, не представляют опасности для населения. Многолетние наблюдения показывают, что выноса радиоактивных веществ в реку Пышму не наблюдается. Многолетние исследования радиационного состояния реки Ольховка специалистами Белоярской атомной станции, ВНИИ АЭС и ИЭРиЖ УрО РАН показывают, что она находится в стабильном состоянии и ее рекультивация не требуется", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что загрязнение Ольховской болотно-речной системы произошло в 1960-1970 годах при работе энергоблоков первой очереди Белоярской АЭС. Накопление радионуклидов произошло из-за несовершенства санитарных норм и правил, действовавших до 1979 года. "Согласно действовавшим критериям, в прошлом веке в Ольховское болото производился сброс дебалансных вод, содержащих радионуклиды, при этом валовый сброс не ограничивался. В связи с этим произошло накопление радиоактивных веществ в донных отложениях болота, так как торфяная залежь Ольховского болота является естественным фильтром для радионуклидов", - пояснили на станции.

Дополнительно в пресс-службе подчеркнули, что группа внешнего радиационного контроля отдела радиационной безопасности станции проводит ежемесячный контроль содержания радионуклидов.

Ранее издание "Знак" со ссылкой на инженера-физика, эксперта программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского социально-экологического союза Андрея Ожаровского сообщило, что в реке Ольховке, находящейся в пяти километрах от Белоярской АЭС в Свердловской области, есть участки радиоактивного загрязнения. Как пишет СМИ, хоть радиационный фон на поверхности воды на этих участках сравнительно небольшой, он может свидетельствовать о значительном загрязнении почвы, поэтому местность у реки нужно срочно оградить, исследовать и рекультивировать.

Об АЭС

Белоярская АЭС начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.