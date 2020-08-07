Доходы губернатора Петербурга Беглова сократились почти в 1,5 раза в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Доход губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в 2019 году составил 3,86 млн рублей - почти в 1,5 раза меньше, чем в 2018 году, когда глава региона заработал 6,1 млн рублей. Об этом сообщается в его декларации, опубликованной в пятницу на сайте городского правительства.

"Общая сумма декларированного годового дохода за 2019 год - 3,86 млн рублей", - говорится в документе.

Также Беглову принадлежат два земельных участка общей площадью 3,1 тыс. кв. м, половина разрушенного жилого дома (площадь 120,6 кв. м) и квартира (150,6 кв. м). В пользовании губернатора Петербурга находится еще одна квартира площадью 106,7 кв. м, а также земельный участок размером 22 кв. м.

Супруга Беглова за 2019 год задекларировала 10,1 млн рублей дохода (в 2018 году - 4,4 млн рублей). С 2018 года ей также принадлежит земельный участок (988 кв. м), доля в 50% в двух земельных участках (518 кв. м и 1,2 тыс. кв. м), четыре квартиры общей площадью 357 кв. м. Кроме того, она владеет жилым домом (61,8 кв. м) и еще половиной жилого дома (242,7 кв. м), а также гаражом (площадь 20,6 кв. м) и автомобилем Mercedes-Benz E300. В пользовании супруги губернатора находится земельный участок размером 23 кв. м и машиноместо (площадь 18 кв. м).