Росстат сообщил о снижении в июне числа смертей зараженных коронавирусом

"Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19", - отмечается в сообщении. Так, коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 5 448 человек. Число умерших из второй группы - тех, у кого коронавирус предполагается как основная причина смерти, но его влияние на ее наступление еще анализируется - составило 1 589. Кроме того, коронавирусная инфекция спровоцировала развитие иных болезней и осложнения, ускорившие смерть пациента, в 1 399 случаях. Еще у 3 481 человека вирус был диагностирован, но никак не повлиял на наступление смерти.

Росстат также зафиксировал снижение числа летальных исходов из-за коронавируса в июне в регионах России, где вспышки инфекции начались раньше. Так, в Москве количество смертей от коронавирусной инфекции как основной причины уменьшилось на 42,8% по сравнению с маем. "В июне снизилось число смертей от коронавирусной инфекции в регионах, которые первыми приняли удар эпидемии. В частности, в Москве в июне зафиксировано 1 329 случаев, когда COVID-19 стал основной причиной смерти. В мае таких случаев было 2 324 (снижение на 42,8%)", - сообщается на сайте Росстата.