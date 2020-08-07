Естественная убыль населения в России за первые полгода составила 265,6 тыс. человек

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Естественная убыль населения составила в России в первом полугодии 2020 года 265,6 тыс. человек, рождаемость упала на 5,4%. Об этом сообщается в пятницу на сайте Росстата.

"Естественная убыль населения составила 265 565 человек", - отмечается на сайте. Так, за первое полугодие 2020 года в России родились 680 974 человека, число умерших составило 946 539 человек.

"По сравнению с январем-июнем 2019 года рождаемость снизилась на 5,4%. Рост смертности за шесть месяцев 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года составил 3,1%", - говорится на сайте.