Росстат: число браков в России в июне выросло в четыре раза по сравнению с маем

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россияне в четыре раза чаще женились в июне, чем в мае текущего года. Об этом сообщили в пятницу в Росстате.

"Число браков в июне выросло за месяц в четыре раза - с 15 074 в мае до 68 408 в июне. Тем не менее их количество в июне 2020 года оказалось на 34,7% меньше, чем в июне 2019 года", - отметили в Росстате.

В трех регионах страны - в Чеченской республике, в Ингушетии и Дагестане число браков превысило показатель июня 2019 года, добавили там. При этом в Чеченской республике практически в два раза (в июне 2019 года было зарегистрировано 617 браков, а в июне 2020 года уже 1 224 брака).

Кроме того, в июне Росстат зафиксировал рост числа разводов более чем в два раза - с 19 048 в мае до 45 801 в июне.