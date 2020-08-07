В июне летальность коронавирусной инфекции в России составила от 2,9% до 5%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Летальность коронавирусной инфекции в России в июне составила от 2,9% до 5% в зависимости от методики подсчета, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата и сведений по заболеваемости, которые публикует федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По подсчетам ТАСС, если учитывать только случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти, показатель будет равен 2,9% против 2,5% в мае. Если добавить случаи, когда инфекция только косвенно повлияла на исход либо не оказала никакого влияния, он составит 5% (в мае - 4,1%).

Рост показателей связан с тем, что в июне было выявлено меньше случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в мае, а также с тем, что пик смертности в стране, как и предсказывали специалисты, наступил на несколько недель позже пика заболеваемости, за который принято считать 11 мая.

При этом оперативный штаб сообщал о 4 681 летальном исходе в июне. В таком случае летальность составила бы чуть меньше 2%.

За апрель - июнь показатель в зависимости от методики подсчета составил от 2,5% до 4,2%, следует из подсчетов ТАСС. Это ниже среднего по миру уровня - к концу июня летальность нового заболевания на планете в целом составляла 5,1%.