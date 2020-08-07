В Калининграде прошла церемония гашения марки в честь 300-летия битвы при Гренгаме

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Церемония гашения памятным штемпелем почтового блока, посвященного 300-летию победы русского флота в Гренгамском сражении, состоялась в пятницу в Калининграде, где расположен штаб Балтийского флота, сообщила пресс-служба областного правительства.

Церемония прошла в одном из залов историко-художественного музея. В памятном мероприятии приняли участие министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, заместитель командующего Балтийским флотом по военно-политической работе Сергей Поляков, директор регионального Управления федеральной почтовой связи Сергей Аронов.

Марка "300 лет победе русского флота в Гренгамском сражении" выпущена в виде почтового блока. На нем изображен фрагмент картины "Гренгамское сражение 27 июля 1720 года" (дата по старому стилю) кисти русского художника-мариниста Алексея Боголюбова. Картина была написана им в 1866 году и сейчас находится в Государственном русском музее.

Размер блока марки - 80х60 мм, общий тираж - 30 тыс. Городами специального гашения памятного блока наряду с Калининградом стали Москва и Санкт-Петербург.

Гренгамское сражение 27 июля (7 августа) 1720 года между российским и шведским флотами стало последним крупным сражением Северной войны (1700-1721). Результатом сражения при Гренгаме стал конец безраздельного шведского влияния на Балтийском море и утверждение на нем России. Эта победа молодого русского флота была увековечена медалью "За сражение при Гренгаме", надпись на которой гласила: "Прилежание и храбрость превосходит силу".