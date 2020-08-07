Эксперт опроверг слухи о том, что коронавирус передается через пыльцу цветов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция не передается через пыльцу, поскольку она сухая, и частички вируса не могут в ней удержаться. Об этом сообщил ТАСС в пятницу эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о том, что ряд экологов выступил с инициативой запретить живые цветы на 1 сентября, направив соответсвующее обращение в Госдуму. По их мнению, цветочная пыльца может в том числе способствовать распространению коронавирусной инфекции.

"Если говорить о передаче нового коронавируса через пыльцу, это в принципе невозможно. Вирус живет только в организме человека, и когда попадает в любой вариант окружающей среды, он довольно быстро погибает. В пыльце он жить не может, потому что пыльца сухая, вирусу теоретически невозможно в ней удержаться", - сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что невозможно также представить, как частички вируса могут попасть в пыльцу. Эксперт пояснил, что коронавирусная инфекция передается в основном воздушно-капельными путем от человека к человеку при достаточно близком и длительном контакте. Существует и контактно-бытовой способ передачи вируса через поверхности, однако он встречается значительно реже. "Теория о том, что через пыльцу возможно заражение коронавирусом, пока не подтверждена современной наукой", - отметил эксперт.