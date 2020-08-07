Семья убитой 9-летней девочки в Саратове не будет подавать гражданский иск

ТАСС, 7 августа. Потерпевшие по делу в отношении Михаила Туватина, которого обвинили в убийстве и насилии над 9-летней девочкой в Саратове, не будут заявлять гражданский иск, сообщила ТАСС представительница потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

"Родителями принято решение гражданский иск в рамках уголовного дела не подавать", - сказала Бакшеева.

Девочка пропала 9 октября прошлого года, ее искали почти двое суток, в ночь на 11 октября ее нашли мертвой. Туватин после задержания признался в убийстве. Согласно его показаниям, данным ранее, девочка проходила мимо гаража, который он занимал незаконно. По словам мужчины, испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и убил. Ранее эксперты признали Туватина вменяемым.