Коронавирус подтвердился у двух членов экипажа судна "Карелия"

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Тест на коронавирус дал положительный результат у двух членов экипажа российского траулера "Карелия", прибывшего в рыбный порт Калининграда. Заразившиеся госпитализированы, экипаж изолирован на судне, сообщили журналистам в пятницу в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

Судно прибыло в рыбный порт Калининграда в четверг. В конце июля санитарные службы Фарерских островов сообщили о выявлении коронавируса у 23 членов его экипажа. После обращения представителей Североморского территориального управления Росрыболовства к судовладельцу капитан "Карелии" принял решение вернуться в ближайший российский порт.

"По результатам обследования положительный результат на COVID-19 выявлен у двух членов судоэкипажа траулера "Карелия", не имеющих симптомов заболевания. Приняты меры по их изоляции и госпитализации в инфекционный стационар. На судне организованы карантинные мероприятия продолжительностью 14 дней. Остальные члены экипажа находятся под медицинским наблюдением и пройдут повторное лабораторное исследование на 10-й день", - сообщили в штабе.

По данным Росрыболовства, 25 июля санитарные службы Фарерских островов сообщили, что тест на коронавирус дал положительный результат у 23 членов экипажа судна "Карелия", но его капитан принял решение продолжить промысел. Как сообщила объединенная пресс-служба Росрыболовства, этим были грубо нарушены рекомендации Роспотребнадзора. Заместитель руководителя Росрыболовства, руководитель штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Петр Савчук поручил начать в отношении судна процедуру изъятия свидетельства на систему управления безопасностью (СУБ).

Траулер "Карелия" (бортовой номер АК-0749) ходит под российским флагом и приписан к Архангельску, сообщили в калининградском оперативном штабе. В Калининград на судне прибыли 77 человек.