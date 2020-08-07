Самые высокие темпы заболеваемости коронавирусом отметили в Индии, Колумбии и Аргентине

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось за семь дней на 1,8 млн. Это максимальный показатель недельного прироста за все время пандемии. В относительном выражении, по подсчетам ТАСС, он опустился до уровня 10,4%.

Более 19 млн заразившихся в мире. Главное о коронавирусе за 7 августа

Всего в мире коронавирус был обнаружен у 19,1 млн человек, или у 0,2% населения планеты.

Эпицентрами распространения инфекции все еще остаются Америка и Азия, особенно тяжелая ситуация складывается в латиноамериканских государствах, которые занимают пять мест в первой десятке стран, наиболее затронутых коронавирусом. Также рост заболеваемости возобновился в Западной и Южной Европе, где власти вынуждены возвращать санитарные ограничения, несмотря на курортный сезон.

При этом условная смертность (окончательную можно будет определить после завершения пандемии) снизилась до минимального значения в 3,7%. В общей сложности из-за коронавируса в мире умерли около 715 тыс. человек.

Число выздоровевших, наоборот, стремительно растет - за семь дней вылечились еще около 1,4 млн заразившихся, что является самым высоким недельным показателем. Всего уже здоровы 11,6 млн человек - более 60% инфицированных.

В лидерах по заболеваемости

Среди стран, лидирующих по числу заразившихся, самые высокие темпы заболеваемости на этой неделе в Индии, Колумбии и Аргентине. Так, в Колумбии, занимающей девятое место в мире, количество инфицированных увеличилось за неделю на 25%, до 357,7 тыс. В Индии рост составил 23,5%, а общее число заболевших превысило 2 млн. По этому показателю страна находится на третьей позиции в мире. При этом количество инфицированных в следующей за ней России вдвое меньше (877 тыс.).

В Аргентине заразившихся на этой неделе стало на 23% больше, всего с начала эпидемии в стране коронавирусная инфекция была подтверждена у 228 тыс. человек. Темпы заболеваемости держатся в Аргентине выше 20% уже второй месяц, несмотря на строгие меры по предотвращению распространения инфекции.

Сильнее всего от эпидемии страдают США, где были выявлены 4,8 млн случаев заражения коронавирусом. Рост за неделю составил 8,5% по сравнению с 11% за прошлые 7 дней. В стране продолжают выявлять около 60 тыс. новых инфицированных ежедневно, что почти вдвое превышает пиковые показатели апреля. В Бразилии, которая следует за Соединенными Штатами, темпы распространения инфекции несколько снизились - с 14% до 11,6%, однако общее количество заболевших уже составляет почти 3 млн.

Замыкает первую пятерку ЮАР, где за неделю число заразившихся выросло на 18%, до 482 тыс.

Среди европейских стран наиболее тревожная ситуация складывается в Испании и во Франции, где количество случаев заражения стало вновь стремительно расти с середины июля. В Испании, где общее число инфицированных приблизилось к 315 тыс., недельный прирост поднялся с 4,8% до 6%, а во Франции (195,6 тыс.) - с 4% до 5,6%.

При этом если рассматривать заболеваемость в расчете на 100 тыс. населения, в лидерах будет Катар (около 4 тыс. человек), Бахрейн (2,7 тыс.), Чили (1,9 тыс.). США (1,5 тыс.) по этому показателю входят в первую десятку стран наравне с государствами с маленькой численностью населения, например Сан-Марино, Французская Гвиана и др., где даже небольшое число инфицированных дает высокий показатель заболеваемости в сравнении с общим числом жителей. Россия (598) в расчете заболеваемости на 100 тыс. находится в четвертом десятке стран.

Минимальная летальность

Жертвами коронавирусной инфекции в мире за неделю стали более 42 тыс. человек. Но условная смертность продолжает снижаться, опустившись за семь дней еще на 0,2 п.п., до 3,7%.

Самое большое число летальных исходов по-прежнему в США (около 160 тыс.) и Бразилии (98 тыс.), на этой неделе в лидерах также оказалась Мексика, где количество умерших увеличилось до 50,5 тыс.

По уровню на 100 тыс. жителей самые высокие показатели в Сан-Марино (124), Бельгии (621) и Великобритании (454).

В России, где, согласно данным федерального штаба, 17,7 тыс. человек умерли из-за коронавируса, на каждые 100 тыс. населения приходится 10 летальных исходов.