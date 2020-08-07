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Дело Ивана Сафронова

Палата адвокатов Ленинградской области начала производство в отношении защитника Сафронова

Евгений Смирнов рассказал, что поводом послужило то, что он отказался давать подписку о неразглашении материалов дела

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Палата адвокатов Ленинградской области инициировала исполнительное производство в отношении одного из адвокатов советника Роскосмоса Ивана Сафронова Евгения Смирнова после обращения Минюста РФ. Об этом ТАСС сообщил сам защитник бывшего журналиста.

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"Палата адвокатов Ленинградской области действительно начала производство в отношении меня. Поводом послужило то, что я отказался давать подписку о неразглашении материалов дела. Далее либо члены палаты придут к выводу об отсутствии в моих действиях дисциплинарного проступка, либо решат наложить одно из трех наказаний: выговор, строгий выговор или лишение статуса адвоката", - сказал Смирнов. Он добавил, что уверен в своей правоте и в том, что не совершал ничего, порочащего статус адвоката. "В итоге подписку у меня все же взяли - при понятых ее оформили", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ требует привлечь шестерых адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики. В министерстве считают, что они могли нарушить пункт 1 статьи 4 и статью 12 Кодекса профессиональной этики адвоката. Согласно статье 4, адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии. Как следует из статьи 12, адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к суду и лицам, участвующим в деле, а в случае возражения - действовать в соответствии с законом.

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов сообщил, что управление Минюста по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности четырех адвокатов, отказавшихся дать подписку о неразглашении. В среду он сообщил, что управления Минюста Санкт-Петербурга и Ленобласти обратились в адвокатские палаты обоих регионов с требованием привлечь к ответственности его и другого адвоката - Евгения Смирнова.

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