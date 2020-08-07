В Мурманской области продлили на две недели режим самоизоляции для пожилых людей

ТАСС, 7 августа. Власти Мурманской области на две недели продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Работающие пенсионеры смогут продлить больничный до 23 августа, сообщили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в регионе.

"В Мурманской области режим самоизоляции для старшего поколения продлевается на две недели. Кроме того, принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов работающим пенсионерам до 23 августа. При условии, если они не перешли на дистанционный формат работы и не находятся в отпуске", - говорится в сообщении.

Как отметила первый заместитель губернатора области Оксана Демченко, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. Сейчас перед медиками и властями стоит задача удержать ситуацию и добиться большего снижения. Для этого, в том числе, необходимо качественного подготовить систему здравоохранения к осенне-зимнему сезону, когда традиционно наблюдаются вспышки инфекционных заболеваний - гриппа, кори, ротавирусов.

"Мы планируем и очень рассчитываем, что сложившаяся санитарно-эпидемическая обстановка позволит нам уже начать оказывать в больших объемах плановую медицинскую помощь. Для этого тоже нужно, чтобы медицинские организации подготовились", - сказала Демченко журналистам.

По данным оперативного штаба, в области за время пандемии выявили 11 136 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 119 человек. Выздоровели 7 659 человек, умерли 90.