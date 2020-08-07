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Премьер Индии выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Кожикоде

В результате жесткой посадки самолета Air India Express погибли, по последним данным, 15 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в городе Кожикоде.

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"Испытываю боль из-за катастрофы самолета в Кожикоде. Мои мысли - с теми, кто потерял своих близких. Пусть пострадавшие выздоровеют как можно раньше. Обсудил ситуацию с главным министром Кералы Пинарайи Виджаяном. Представители властей находятся на месте и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", - написал премьер на своей странице в Twitter.

Как сообщил телеканал News, не менее 15 человек погибли и еще несколько десятков пострадали в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express в городе Кожикоде (штат Керала) в пятницу. На борту лайнера, по данным телеканала, находились 174 пассажира, два пилота и еще пять членов экипажа.

Лайнер летел из Дубая (ОАЭ) в Кожикоде, рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии. Посадка самолета происходила во время ливня.

Теги
ИндияМоди, Нарендра
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