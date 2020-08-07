Оперштаб объяснил различия с данными Росстата по смертям от коронавируса разной методикой

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Статистика оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции учитывает только те летальные случаи, в которых коронавирус является основной причиной смерти, поэтому данные отличаются от опубликованных Росстатом. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в оперштабе.

По данным Росстата, число пациентов с коронавирусной инфекцией, умерших в июне, составило в России 11 917. При этом оперативный штаб сообщал о 4 681 летальном исходе в июне.

"В статистике оперативного штаба учитываются только те летальные случаи, когда COVID-19 является основной причиной смерти (это 5 448 случаев согласно статистике Росстата), а отличия в статистике появляются из-за различной методики сбора информации", - отметили в штабе.

Согласно статистике Росстата, коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 5 448 человек. Число умерших среди тех, у кого коронавирус предполагается как основная причина смерти, но его влияние на ее наступление еще анализируется, составило 1 589. Кроме того, коронавирусная инфекция спровоцировала развитие иных болезней и осложнения, ускорившие смерть пациента, в 1 399 случаях. Еще у 3 481 человека вирус был диагностирован, но никак не повлиял на наступление смерти.