Глава фракции "Единой России" в Саратовской областной думе вылечился после коронавируса

ТАСС, 7 августа. Руководитель фракции партии "Единая Россия" в Саратовской областной думе Иван Дзюбан получил повторный отрицательный тест на коронавирус. Об этом депутат сообщил в Telegram-канале , который он ведет.

В конце июля ТАСС сообщал, что коронавирусную инфекцию выявили у двух депутатов Саратовской областной думы - Ивана Дзюбана и Ольги Болякиной. Дума продолжала работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

"Сегодня мне пришел отрицательный тест на COVID-19. Это результаты уже повторного теста, который означает, что я здоров", - написал он.

Дзюбан также отметил, что практически три недели вместе с семьей находился на самоизоляции, чтобы уберечь окружающих от возможности заражения инфекцией. "Теперь, после того как были получены отрицательные результаты тестов, мы можем вновь возвращаться к привычной жизни, при этом не забывая про соблюдение необходимых мер", - добавил он.

По информации сайта регионального отделения партии "Единая Россия", Дзюбан является членом Генерального совета партии "Единая Россия" и руководителем фракции партии в Саратовской областной думе.

Число случаев коронавируса в Саратовской области превысило отметку в 10 тыс. и составило 10 062. По данным оперштаба региона, выздоровели с начала эпидемии 6 192 человека, за сутки - 72 пациента.