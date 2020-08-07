{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Глава фракции "Единой России" в Саратовской областной думе вылечился после коронавируса

В своем Telegram-канале Иван Дзюбан отметил, что практически три недели вместе с семьей находился на самоизоляции

ТАСС, 7 августа. Руководитель фракции партии "Единая Россия" в Саратовской областной думе Иван Дзюбан получил повторный отрицательный тест на коронавирус. Об этом депутат сообщил в Telegram-канале, который он ведет.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В конце июля ТАСС сообщал, что коронавирусную инфекцию выявили у двух депутатов Саратовской областной думы - Ивана Дзюбана и Ольги Болякиной. Дума продолжала работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

"Сегодня мне пришел отрицательный тест на COVID-19. Это результаты уже повторного теста, который означает, что я здоров", - написал он.

Дзюбан также отметил, что практически три недели вместе с семьей находился на самоизоляции, чтобы уберечь окружающих от возможности заражения инфекцией. "Теперь, после того как были получены отрицательные результаты тестов, мы можем вновь возвращаться к привычной жизни, при этом не забывая про соблюдение необходимых мер", - добавил он.

По информации сайта регионального отделения партии "Единая Россия", Дзюбан является членом Генерального совета партии "Единая Россия" и руководителем фракции партии в Саратовской областной думе.

Число случаев коронавируса в Саратовской области превысило отметку в 10 тыс. и составило 10 062. По данным оперштаба региона, выздоровели с начала эпидемии 6 192 человека, за сутки - 72 пациента.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Более 278 тысяч заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки
Количество летальных исходов выросло почти на семь тысяч
Читать полностью