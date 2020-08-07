ООН выделила $15 млн для помощи Ливану после взрыва в Бейруте

ООН, 7 августа. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций выделила $15 млн из специальных фондов для помощи Ливану в ликвидации последствий взрыва в Бейруте. Об этом сообщили в пятницу в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Глава УКГВ Марк Лоукок сегодня выделили $6 млн из фонда экстренного реагирования для помощи Ливану после взрыва в порту Бейрута", - информировали в организации. Там напомнили, что ранее $9 млн были выделены из фонда гуманитарной помощи Ливану. Таким образом, общая сумма кризисной помощи ООН на данный момент составляет $15 млн.

"ООН и ее партнеры активно работают над оценкой ситуации и мобилизацией срочной помощи, в том числе для предоставления временного жилья более чем 300 тыс. человек, которые остались без крова, включая 80 тыс. детей", - информировали в УКГВ. Там уточнили, что "три грузовых самолета Всемирной продовольственной организации прибудут в Бейрут в ближайшие дни".