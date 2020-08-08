Эксперт рассказал, что может вызвать метеочувствительность

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Чувствительность человека к перепадам атмосферного давления обуславливается не только внешними факторами, но и паническим восприятием явления. В число людей, страдающих метеопатией, чаще всего входят пожилые люди и дети, сообщил ТАСС врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) Юрий Конев.

"Есть метеопаты, но это изменения не чисто физиологические, но еще и изменения в структуре психики. Метеопатия - это грань между физиологией и психологией. Больше паника играет роль, чем сам перепад давления", - сказал он.

По его словам, повышение атмосферного давления может быть опасно, для небольшой категории людей.

"Метеочувствительность проявляется наиболее часто у пожилых людей, у детей, когда регуляция еще не сформировалась, и у тех, у кого она уже начинает нарушаться, - пояснил врач. - Но крошечная доля людей в мире подвержена метеочувствительности, поэтому эта проблема часто бывает раздута".

Конев обратил внимание, что перепады давления в атмосфере являются не настолько значительными, чтобы проявилась большая реакция у организма. "Когда самолет поднимается на высоту 2,5 тыс. метров, давление падает больше, чем на треть. А здесь перепад давления - максимум процента 1,5-2 <…> Наш вестибулярный аппарат настроен на определенный уровень давления, но запас прочности у него чрезвычайно велик", - поделился он.

Врач отметил, что негативно сказываться на самочувствии может, например, процесс разгерметизации в самолете, во время которого давление может падать больше, чем в 2,5 раза и люди надевают кислородные маски: "Тогда метеочувствительными становятся все". С другой стороны, по его словам, при подводных погружениях перепад давления может произойти в 40 раз.

Кардиолог посоветовал метеочувствительным людям стараться проводить профилактику, посоветовавшись с врачом. "Соответствующие лекарства иногда нужно принимать постоянно, а иногда назначают лекарственный период", - добавил эксперт.

Симптомы

Как считает директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой врач-терапевт Людмила Лапа, метеочувствительными можно назвать всех людей, страдающих гипертонией и гипотонией, также перепады давления оказывают влияние на тех, у кого есть проблемы с органами дыхания.

"Высокое давление всегда загущает кровь, кислорода не хватает, хочется сразу зевать. Но у таких пациентов и давление, и другие показатели могут быть хорошими, и плохое самочувствие связано не с внутренним состоянием, а с внешним воздействием - повышением атмосферного давления. Среди симптомов - желание поспать, ощущение слабости", - рассказала врач.

Терапевт пояснила, что при резком повышении атмосферного давления давление человека падает, а при понижении, наоборот - растет. "Влияет не само давление, а именно его перепады. Сначала резко низкое, потом высокое, организм не успевает адаптироваться. Мы рекомендуем, например, после перелета на самолете не выходить сразу на работу, а дать организму адаптироваться. Нужно минимум три дня", - считает Лапа.

По данным Гидрометцентра, до понедельника включительно москвичей ожидает повышенное атмосферное давление. В пятницу днем оно составит 756 мм рт. ст, в субботу - 753 мм рт. ст, в воскресенье - 750 мм рт. ст, в понедельник - 749 мм рт. ст. Нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм рт. ст. При высоком атмосферном давлении врач-терапевт посоветовала пить крепкий сладкий чай: "Он будет тонизировать и определенно сможет улучшить самочувствие".