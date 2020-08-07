Дагестан на форуме "Машук" представит более 200 проектов

МАХАЧКАЛА, 7 августа. /ТАСС/. Республика Дагестан на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук" в этом году представит более 200 проектов, что почти на четверть больше по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщил в пятницу консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью министерства по делам молодежи республики Ильгар Лелаев.

"В этом году дагестанская делегация на форуме "Машук" представит свыше 200 проектов, тогда как в прошлые годы у нас представленных проектов было меньше. Например, в прошлом году мы представили около 160 проектов, из них выиграли 70 проектов. В этом году рассчитываем, что победителей среди физических лиц от Республики Дагестан будет больше", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году на онлайн-программе форума ожидается 580 участников из Дагестана. "Это больше, чем в прошлые годы. Если в прошлом году от нас всего на форуме приняло участие 520 человек, то в этом году ожидается 580. Это без учета четвертой очной смены, на которую попадут только самые лучшие по итогам трех смен. На каждой смене от Республики Дагестан будет около 180-190 участников", - сообщил Лелаев.

Он отметил, что в этом году регион представит "много интересных проектов". "Будет очень много интересных проектов разных направленностей. Это, как минимум, девять направлений, по которым участники будут защищать проекты. Каждый участник форума сможет защитить свой проект на всех трех сменах независимо от того, какая смена. Списки участников от республики уже направлены, сейчас проходит их онлайн-обучение участию в образовательных площадках форума. Сегодня прошло обучение для первой смены, 8 августа - обучение для второй смены, 9 августа - для третьей смены", - заключил собеседник ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что на "Машук-2020" подано 4 534 заявки из 80 регионов РФ. Все участники форума заранее пройдут обучение по использованию цифровых платформ, применяемых для организации "Машука" в 2020 году.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, тогда впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.