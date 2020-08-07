Во Владикавказе почтили память жертв агрессии Грузии против Южной Осетии 2008 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 августа. /ТАСС/. Более 500 человек во Владикавказе почтили память жертв вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии 2008 года, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе комитета по делам молодежи республики.

"Мероприятие необходимо, чтобы люди не забывали и всегда помнили об ушедших героях. Акция "Свеча памяти" проводится уже 12-й год, с каждым разом она становится все масштабнее. Сегодня в мероприятии участвовало более 500 человек", - сказал собеседник агентства.

Жители и гости Северной Осетии собрались на площади перед Осетинским театром. Зажженными свечами было выложено слово "Помним" и дата - 08.08.08. Акция началась с минуты молчания, после чего члены республиканской и муниципальной власти обратились к собравшимся с просьбой передавать светлую память о погибших младшим, выстраивая мирную жизнь.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия встала на защиту жителей республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневного вооруженного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. Двадцать шестого августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.