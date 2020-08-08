"Сапсан" задержался более чем на час на пути в Москву из-за технической неисправности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Скоростной поезд "Сапсан" сообщением Петербург - Москва задержался более чем на час в связи с технической неисправностью, ожидается задержка менее чем на час второго "Сапсана", следующего тем же маршрутом. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД; филиал РЖД).

"Седьмого августа 2020 года в 20:35 мск на перегоне Окуловка - Угловка Октябрьской железной дороги в связи с технической неисправностью произошла задержка движения высокоскоростного поезда "Сапсан" № 775А сообщением Санкт-Петербург - Москва. Время задержки в пути составляет более часа. Также ожидается задержка менее часа по прибытию поезда "Сапсан" № 777А сообщением Санкт-Петербург - Москва", - сказано в сообщении.

За доставленные неудобства пассажирам поезда "Сапсан", задержанного в пути более часа, компания выплатит денежную компенсацию.

Специалисты ОЖД работают над сокращением времени задержки прибытия поездов, уточнили в пресс-службе.