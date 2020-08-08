Похолодание придет в центральные регионы России на следующей неделе

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Температура воздуха в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) понизится до 15 градусов тепла со среды. Такой температурный фон на 3 градуса ниже климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметное похолодание со среды в Центральном федеральном округе. Температурный фон будет 15-20 градусов, а это сразу на 2,5-3 градуса ниже нормы", - сказал он.

В Москве похолодание будет особенно ощутимым - максимальная температура воздуха в среду и четверг прогнозируется 15-18 градусов тепла, отметил Вильфанд.

По словам метеоролога, вместе с похолоданием в регионы ЦФО придут облачность и кратковременные дожди, и в ближайшее время потепления не ожидается, отметил он.