В США суд постановил продолжить разбирательство, по которому от Трампа требуют образец ДНК

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке постановил продолжить разбирательство, в рамках которого журналистка добивается от президента США Дональда Трампа предоставления образца ДНК, она утверждает, что была изнасилована им более 20 лет назад. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные в пятницу в электронной базе данного суда.

Как из них следует, судья Верна Сондерс вынесла данное постановление 6 августа. Она не согласилась с аргументами защиты Трампа, которая настаивала, что процесс следует прекратить или приостановить, поскольку действующий американский лидер не подлежит юрисдикции суда штата. Сондерс, в частности, сослалась на постановление Верховного суда США, который в июле разрешил окружному прокурору в Нью-Йорке добиваться получения налоговых деклараций Трампа.

С обвинениями в изнасиловании в отношении Трампа выступила американская журналистка Джин Кэрролл, которая ранее была колумнистом в ряде известных изданий. В 2019 году она опубликовала книгу, в которой утверждала, что в конце 1995 года или начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Позже она уточнила, что сохранила платье, в котором была в тот день.

Президент США обвинил Кэрролл во лжи. Он заявил, что никогда не знал ее лично. По словам американского лидера, Кэрролл выступила с обвинениями, чтобы привлечь внимание к своей книге.

Кэрролл в ноябре 2019 года подала иск к Трампу в суд в нью-йоркском районе Манхэттен. Она обвинила американского лидера в клевете и потребовала выплаты компенсации. По словам журналистки, американский лидер, обвинив ее во лжи, нанес серьезный ущерб ее профессиональной репутации. В январе текущего года адвокаты журналистки потребовали от Трампа предоставить образец его ДНК. Как они полагают, его следует сравнить с образцом на платье Кэрролл. Как считают истцы, это подтвердит, что Трамп ее изнасиловал. Согласно постановлению судьи, следующее заседание по делу запланировано на 30 сентября.

Во время президентской гонки 2016 года в США более десятка женщин выступили с утверждениями, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Трампа. Он неоднократно заявлял, что данные обвинения сфабрикованы в политических целях. Следующие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.