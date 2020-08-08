В Приморье детский центр "Океан" перенес дату заезда на вторую летнюю смену

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Океан" в Приморье сообщил в субботу о переносе даты начала второй летней смены, запланированной в период с 8 по 28 августа, из-за обнаружения в коллективе случаев коронавирусного заражения.

"По завершении первой летней смены, в пересменок, было проведено дополнительное обследование сотрудников центра. По результатам анализов у нескольких представителей студенческого сервисного отряда ВДЦ "Океан" было выявлено бессимптомное течение COVID-19. В связи со сложившейся ситуацией руководство центра приняло решение о переносе даты начала смены, запланированной в период с 8 по 28 августа", - говорится в сообщении пресс-службы ВДЦ.

Также отложили проведение образовательных программ "Школа игропрактиков", "Море и человек", "Шоу-мастер", "Юный следователь" и "Гений общения" - все переносится на период с 20 по 31 августа.

По решению региональных властей детские лагеря в Приморье начали работу с 15 июля. Ранее готовность к открытию подтвердили почти 600 организаций отдыха, в которых смогут отдохнуть до 23 тысяч детей. Также в Приморье разрешили работу спортивных учреждений, торговлю непродовольственными товарами. Противоэпидемические ограничения действуют только на работу кинотеатров и других закрытых мест массового развлечения.

Расположенный на берегу Уссурийского залива центр "Океан" работает с 1983 года, там отдыхают школьники со всей страны, в их числе дети, которых поощрили за успехи в учебе, спорте и творчестве. В 2018 году "Океан" отметил 35-летие.