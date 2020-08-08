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В США умер историк Бернард Бейлинд

Ученый ушел из жизни в возрасте 97 лет

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Американский историк Бернард Бейлинд умер в США на 98-м году жизни, сообщила в пятницу его супруга журналистам газеты The New York Times.

Бейлинд умер в своем доме в городе Белмонт в штате Массачусетс от сердечной недостаточности. Он специализировался, в частности, на историческом периоде Войны за независимость США. На сайте Российской академии наук сообщается, что Бейлинд был ее иностранным членом.

Ученый является автором более чем 20 книг. Он дважды был удостоен Пулитцеровской премии за исторические труды - в 1968 и 1987 годах. Бейлинд считается одним из первых в США исследователей, применившим компьютерную технику для анализа и обработки научных данных в изучении истории.

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