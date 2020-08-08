Дегтярев заявил, что не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

"С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: эконом-класс. См. пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Накануне на официальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края был опубликован проект, согласно которому членам регионального правительства компенсируют расходы на проезд по территории Российской Федерации в сумме, подтвержденной проездными документами, но она не может быть выше "стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса". Чиновникам также предлагается возмещать стоимость проезда морским и речным транспортом в каюте люкс, железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности.

"По проекту выясняем, кто инициировал эти изменения и почему документ появился на портале без согласования с М. Дегтяревым", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Дегтярев в пятницу сообщал в Instagram, что региональные чиновники мало летают в Москву и что это сказывается на объеме участия края в государственных программах. Он задал вопрос жителям края, сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или зампред, чтобы ему компенсировали перелет бизнес-классом. Врио главы региона попросил подписчиков оставлять ответы в комментариях под его постом.

Бывший глава региона Сергей Фургал сокращал траты на содержание правительства, в том числе сообщалось о запрете чиновникам летать бизнес-классом.