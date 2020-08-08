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Пандемия COVID-19

В Кузбассе выявили очаг коронавируса в доме престарелых

Инфекцией заразилось десять человек

КЕМЕРОВО, 8 августа. /ТАСС/. Очаг коронавирусной инфекции выявлен в доме-интернате для инвалидов и престарелых в городе Междуреченске Кемеровской области. Заразились девять проживающих и медсестра, сообщили в субботу ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Очаг в Междуреченске в доме-интернате для инвалидов и престарелых. Десять случаев: одна медсестра и девять проживающих. Все госпитализированы. 105 человек контактных находятся под медицинским наблюдением. Пансионат закрыт, проводятся карантинные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

В Сибирском федеральном округе вторую неделю подряд отмечают самый большой прирост заболеваемости в Кемеровской области. За прошедшую неделю в регионе число зараженных увеличилось на 17%. По информации областного штаба по коронавирусу на 8 августа, в Кузбассе за время пандемии зафиксировали 4 341 случай заражения, 2 997 человек выздоровели, 29 умерли.

Теги
РоссияКемеровская областьПандемия COVID-19
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