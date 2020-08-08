Генпрокуратура сообщила о росте наркопреступности почти в половине регионов России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в России за первые полугодие снизилось, но в 40 регионах зафиксирован их рост. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры о состоянии преступности в России за январь - июнь 2020 года.

"В 40 из 85 регионов отмечается рост наркопреступности", - отмечается в сообщении. Вместе с тем снижение таких преступлений произошло в наиболее крупных регионах России - в Санкт-Петербурге, Челябинской области, Башкирии, Москве и Краснодарском крае.

В структуре наркопреступности на сбыт наркотиков и других запрещенных веществ приходится более 61% (59 821), их общий массив немного сократился. Наибольшее количество наркосбытов зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

Около 30% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершены в общественных местах, более четверти - на улицах, площадях, в парках и скверах.

В Генпрокуратуре отметили, что в целом в структуре преступности удельный вес преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков остается стабильным, а темпы их сокращения с мая по июнь увеличились с 0,5% до 2,3%.