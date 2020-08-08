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Треть совершенных мигрантами в России преступлений приходится на Москву и область

За январь - июнь 2020 года они совершили около 18 тыс. преступлений

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мигранты в первом полугодии совершили в России около 18 тыс. преступлений, что почти на 4% меньше, чем за такой же период прошлого года. Треть из них приходится на Москву и Московскую область, говорится в сборнике Генеральной прокуратуры (ГП) РФ о состоянии преступности в стране за январь - июнь 2020 года.

"За январь - июнь 2020 года снизилась преступность среди мигрантов (-3,8%, 17 977), большинство из которых являются гражданами бывших союзных республик (89,9%). Треть совершенных мигрантами преступлений приходится на Москву (3 312) и Московскую область (2 758)", - сказано в документе.

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