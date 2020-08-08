В Удмуртии до конца года появится 1,5 тыс. новых мест в школах

ИЖЕВСК, 8 августа. /ТАСС/. Строительство трех школ, в которые смогут ходить около 1,5 тыс. учеников, завершат в Удмуртии в 2020 году, однако потребность в учебных местах еще остается, сообщила ТАСС в субботу первый заместитель министра образования и науки республики Ирина Крохина.

"У нас в этом году открывается школа на улице Леваневского в Ижевске на 860 мест. До конца года еще школы в селе Кез и в Постоле Завьяловского района - это около 1,5 тыс. новых мест", - сказала Крохина.

По ее словам, потребность в строительстве новых объектов остается, так как республике в целом необходимо создать около 10 тыс. новых мест в школах.

"На сегодняшний день у нас не хватает больше 10 тыс. мест. В год нам надо строить по 5-6 школ. Только в Ижевске не хватает порядка 10 образовательных организаций, поэтому мы будем продолжать строить объекты", - добавила она.