В Москве, Татарстане и на Кубани выявлено наибольшее число коррупционных преступлений

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Наибольшее количество коррупционных преступлений в первом полугодии выявили в Москве, Татарстане и Краснодарском крае. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры (ГП) РФ о состоянии преступности в стране за январь - июнь 2020 года.

По данным надзорного ведомства, всего в России в этот период зафиксировано почти 19 тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 2,7% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. "Наибольшее число [таких] деяний выявлено правоохранительными органами в Москве, Краснодарском крае и Татарстане", - говорится в документе. При этом в столице это количество увеличилось почти на треть и составило 1 400, в Татарстане выявлено 707 таких преступлений - на 36,5% больше, чем за такой же период прошло года. В Краснодарском крае зафиксировано 708 коррупционных деяний - этот показатель практически остался на прошлогоднем уровне.

В Генпрокуратуре сообщили, что в структуре коррупционной преступности на факты взяточничества приходится менее половины выявленных преступлений (8,5 тыс.), при этом их массив увеличился на 3,6 %. "Самыми распространенными являются случаи мелкого взяточничества, наибольшее количество которых выявлено в Республике Башкортостан (164), Москве (149) и Республике Татарстан (145)", - говорится в документе.