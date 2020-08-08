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Путин в День физкультурника подчеркнул важность здорового образа жизни и занятий спортом

Президент поздравил спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с профессиональным праздником

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля.

"Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения работникам физической культуры и спорта - тем, кто выполняет востребованную, благородную миссию - приобщает граждан, особенно молодежь, к занятиям физической культурой, к ценностям здорового, активного образа жизни. Кто подвижнически трудился и продолжает служить во славу отечественного спорта. И конечно, этот замечательный праздник отмечает большая и дружная команда любителей спорта", - отметил президент в своем поздравлении.

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