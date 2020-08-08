В Москве еще почти 1,3 тыс. пациентов вылечились от коронавируса

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Еще около 1,3 тыс. пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся превысило 188,8 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 278 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 188 854", - сообщила Ракова.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

"Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С", - уточнили в пресс-службе комплекса соцразвития столицы.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.