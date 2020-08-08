Умер глава Кубанской митрополии

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор умер в субботу после непродолжительной тяжелой болезни. Об этом сообщается на сайте Кубанской митрополии.

"8 августа 2020 г. после непродолжительной тяжелой болезни на 80-м году жизни отошел к Господу председатель Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор", - говорится в сообщении.

Как сообщил в своем Telegram-канале епископ Савва, митрополит умер от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.